À la découverte d’un campement viking Site Jeanne d’Arc – chapelle Castrale, 18 septembre 2021 14:00, Vaucouleurs. Journée du patrimoine 2021 Site Jeanne d’Arc – chapelle Castrale. Gratuit

18 et 19 septembre À la découverte d’un campement viking * Découvrez un campement viking, ses stands pédagogiques sur la culture avec présentation de matériels, accessoires et produits artisanaux par des personnes costumées. Explications pédagogiques, échanges avec le public et déambulations. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit. Accès libre.

Site Jeanne d’Arc – chapelle Castrale Rue de Neidenstein, 55140 Vaucouleurs Vaucouleurs 55140 Meuse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location78069525.jpg 03 29 89 51 82 https://tourisme-cc-cvv.fr/

La chapelle castrale est construite de 1923 à 1929. Elle se situe à l’emplacement de la chapelle du XIIIe siècle et conserve la crypte originelle. Dans cette crypte; se trouve la statue de Notre Dame des Voûtes. Les vitraux de la chapelle relatent l’histoire de Jeanne d’Arc.

