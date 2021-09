Saint-Avé Site Industriel Briqueterie Morbihan, Saint-Avé Visites guidées de la briqueterie de Saint Avé en continu Site Industriel Briqueterie Saint-Avé Catégories d’évènement: Morbihan

18 et 19 septembre Visites guidées de la briqueterie de Saint Avé en continu * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Parking fléché à l’entrée du lieu dit la Briqueterie

Site Industriel Briqueterie 22 rue de la Briqueterie, 56890, Saint-Avé Saint-Avé 56890 Morbihan

02 97 47 67 30 http://www.saint-ave.fr

Le site de la briqueterie est un témoignage d’une activité industrielle qui s’est arrêtée à la fin des années 1950.

Ce site de plus de 5 hectares a été exploité entre 1860 et 1950. En 1927, 430 000 briques sortaient annuellement de ce site de production.

L’ensemble des activités d’extraction de l’argile, de moulage des briques, de séchage et de cuisson étaient réalisées sur place.

