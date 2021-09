Saint-André-de-Chalencon Site féodal de Chalencon Haute-Loire, Saint-André-de-Chalencon visite libre du site de Chalencon Site féodal de Chalencon Saint-André-de-Chalencon Catégories d’évènement: Haute-Loire

18 et 19 septembre visite libre du site de Chalencon * Vous pouvez également vous rendre au pont du Diable situé en contrebas du village

Port du masque obligatoire dans la Chapelle *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

