Samedi 18 septembre, 19h30

Être Milieu des Milieux – site du transformateur / Saint-Nicolas-de-Redon

Création – Sylvain Prunenec

Ce spectacle est né d’une immersion et d’une exploration dans les espaces naturels sensibles, en privilégiant ceux situés aux confins de plusieurs milieux : les zones frontalières changeantes ou troubles entre l’eau douce et l’eau salée, entre l’asséché et le détrempé, entre le fluvial et la terre ferme, entre la roche et le sol tourbeux…

Le chorégraphe Sylvain Prunenec a pris le temps d’y marcher, de s’y arrêter, d’y dormir. Il a rencontré et écouté des personnes qui y vivent, y travaillent, ou qui sont en charge de leur préservation. Avec les artistes associés à ce projet, ils en ont prélevé des sons, des impressions, des images.

De ces découvertes et ces rencontres, Sylvain Prunenec nous propose un triptyque danse contemporaine/corps/paysage : il danse seul, en pleine nature, à la tombée de la nuit. Les représentations auront lieu dans deux espaces naturels singuliers : les marais de Folleux à Béganne et le site du Transformateur à Saint-Nicolas-de-Redon.

Spectacle en plein-air – Pensez à vous munir d’une lampe de poche pour le retour de nuit, et éventuellement d’une tenue et de chaussures adaptées, en fonction de la météo !

Spectacle créé dans le cadre de Corps, Espaces sensibles, appel à projets de résidence de création chorégraphique dans les Espaces Naturels Sensibles du Département du Morbihan.

En partenariat avec l’association Le TransFo et le Département de la Loire-Atlantique.

samedi 18 septembre – 19h30 à 20h15

Durée 45 minutes, Tout public – Danse / Entrée libre sur réservation, se munir d’une lampe de poche et s’équiper pour marcher en fonction de la météo.



Le Transformateur ou La Métamorphose d’une Friche industrielle en Espace Naturel

