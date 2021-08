Projection Mapping Vidéo “Pont du G’Art, Rêves d’étoffes” Site du Pont du Gard, 17 septembre 2021 21:00, Vers-Pont-du-Gard.

Journée du patrimoine 2021 Site du Pont du Gard. Gratuit

17 et 18 septembre

Projection Mapping Vidéo “Pont du G’Art, Rêves d’étoffes”

PONT DU G’ART : RÊVES D ‘ÉTOFFES

Projection mapping vidéo sur le Pont du Gard dès la tombée de la nuit,

par 1250 élèves gardois et l’artiste Jeremy DAMIEN.

Le tissu nous habille et nous pare dès notre plus jeune âge. Partie de notre quotidien et de notre imaginaire, il est un témoin contemporain ou du passé, d’ici ou d’ailleurs. Questionner le motif, la matière, la couleur, la sensorialité des étoffes a été l’aventure artistique proposée tout au l’année scolaire à des élèves du territoire, des enseignants et l’artiste plasticien nîmois, Jeremy Damien.

Ce projet, pour la 1ère année, a offert à chaque classe ainsi qu’à l’artiste de créer et parer le vénérable Pont du Gard d’une étoffe rêvée à l’occasion d’une projection en mapping vidéo. C’est à cette expérience sensible et insolite que nous vous convions à la tombée de la nuit !

vendredi 17 septembre – 21h00 à 21h30

vendredi 17 septembre – 21h30 à 22h00

samedi 18 septembre – 21h00 à 21h30

samedi 18 septembre – 21h30 à 22h00

Site du Pont du Gard 400 Route du Pont du Gard, 30210 Vers-Pont-du-Gard Vers-Pont-du-Gard 30210 Gard

https://cibul.s3.amazonaws.com/location81013359.jpg 04 66 37 50 99 http://www.pontdugard.fr

Monument antique romain, élément de l’aqueduc, situé au cœur d’un environnement naturel méditerranéen remarquable. Musée sur l’histoire de l’aqueduc de Nîmes. LUDO, exposition interactive pour les enfants autour de la romanité, de l’eau et de l’archéologie. Mémoires de Garrigue, parcours muséographique de plein air sur l’histoire du paysage méditerranéen.

Crédits : © École élémentaire Les Cantarelles de SERNHAC, CE2 CM1, Mme Bertolo. Gratuit © DR