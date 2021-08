Animation pour les scolaires : visite 2.0 de Château Ganne Site du château Ganne, 17 septembre 2021 09:30, La Pommeraye.

Journée du patrimoine 2021 Site du château Ganne. Gratuit|Sur inscription 02 31 79 70 45

Vendredi 17 septembre, 09h30

Animation pour les scolaires : visite 2.0 de Château Ganne

*

*

vendredi 17 septembre – 09h30 à 16h00

*

Départs des visites à 9h30 et 13h30 (durée : 1h30), nombre de places limité.



Site du château Ganne 14690 La Pommeraye La Pommeraye 14690 Calvados

02 31 57 18 30

Le site de Château Ganne conserve les vestiges d’une exceptionnelle fortification médiévale datée des XIIe et XIIIe s. Celle-ci occupe le sommet d’un éperon rocheux et se divise en une haute cour et deux basse-cours. La haute-cour est ceinturée par une levée de terre surmontée d’une courtine maçonnée. On y accédait en passant au rez-de-chaussée d’une tour-porche qui s’élève encore sur près de 10 m de haut. Unique exemplaire de cette architecture encore conservée en France, cette tour-porche trouve plusieurs parallèles en Grande-Bretagne et témoigne de la communauté culturelle qui reliait les deux rives de la manche à la suite de la conquête de l’Angleterre par les normands de Guillaume. La basse-cour principale contient encore les restes des bâtiments domestiques et d’une chapelle dont les ruines ont été récemment dégagées à l’occasion de fouilles archéologiques.

Crédits : © Suisse Normande Tourisme Gratuit|Sur inscription