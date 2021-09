Ouangani Site de Valarano entre Coconi et Kahani Ouangani Balade contée aux cascades de Barakani Site de Valarano entre Coconi et Kahani Ouangani Catégorie d’évènement: Ouangani

Balade contée aux cascades de Barakani Site de Valarano entre Coconi et Kahani, 18 septembre 2021 09:00, Ouangani. Journée du patrimoine 2021 Site de Valarano entre Coconi et Kahani. Gratuit 06 39 09 98 67, education@laligue976.org

Samedi 18 septembre, 09h00 Balade contée aux cascades de Barakani * *

samedi 18 septembre – 09h00 à 14h00

*

Sur inscription

Site de Valarano entre Coconi et Kahani 97670 OUANGANI Ouangani 97670

06.39.20.46.09 Crédits : @LIGUEDELENSEIGNEMENT Gratuit

Détails Heure : 09:00 - 14:00 Catégorie d’évènement: Ouangani Autres Lieu Site de Valarano entre Coconi et Kahani Adresse 97670 OUANGANI Ville Ouangani Age minimum 8 Age maximum 70 lieuville Site de Valarano entre Coconi et Kahani Ouangani