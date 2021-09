Ouangani Site de Valarano entre Coconi et Kahani Ouangani Jeu de piste à la recherche d’objets anciens de Barakani Site de Valarano entre Coconi et Kahani Ouangani Catégorie d’évènement: Ouangani

Vendredi 17 septembre, 08h00 Jeu de piste à la recherche d’objets anciens de Barakani * Mbouziyanadzi, chinou, ustensiles en bambou, tsindrawé, boite à beauté. Sauras-tu les retrouver ? Sauras-tu les reconnaître ? Activité ouverte pour les jeunes scolaires à partir de 8 ans. Inscription obligatoire afin d’organiser l’accueil, les groupes et les attestations de participation. Matériel nécessaire : basket, gourde et bonne humeur ! *

vendredi 17 septembre – 08h00 à 12h00

Gratuit, nombre de places limités à 4 classes.

Site de Valarano entre Coconi et Kahani 97670 OUANGANI Ouangani 97670

06.39.20.46.09 Crédits : @LIGUEDELENSEIGNEMENT Gratuit

