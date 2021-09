Thônes Site de Morette - Nécropole, Musée et Mémorial Haute-Savoie, Thônes Web documentaire “Histoires d’engagements” Site de Morette – Nécropole, Musée et Mémorial Thônes Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Thônes

Web documentaire “Histoires d’engagements” Site de Morette – Nécropole, Musée et Mémorial, 18 septembre 2021 10:00, Thônes. Journée du patrimoine 2021 Site de Morette – Nécropole, Musée et Mémorial. Sur inscription Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur reservationsitesdesglieres@hautesavoie.fr

18 et 19 septembre Web documentaire “Histoires d’engagements” * Partez à la rencontre des hommes et des femmes qui ont marqué l’histoire de la Résistance en Haute-Savoie, grâce à des vidéos, des cartes, des chronologies interactives, le tout mis en perspective avec l’histoire de France, d’Europe et du monde. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 13h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 13h30 à 18h00

Reservation obligatoire

Site de Morette – Nécropole, Musée et Mémorial Lieu-dit Morette 74230 Thônes Thônes 74230 Haute-Savoie

