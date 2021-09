Collobrières Site de l'Eglise St Pons Collobrières, Var Visite du site de l’Eglise St Pons Site de l’Eglise St Pons Collobrières Catégories d’évènement: Collobrières

Var

Visite du site de l’Eglise St Pons Site de l’Eglise St Pons, 18 septembre 2021 15:00, Collobrières. Journée du patrimoine 2021 Site de l’Eglise St Pons. Gratuit

18 et 19 septembre Visite du site de l’Eglise St Pons * Ouverture exceptionnelle du site des ruines cristallisées de l’Eglise St Pons.

Rdv sur place. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

*

Entrée libre

Site de l’Eglise St Pons 83610 Collobrières Collobrières 83610 Var

https://cibul.s3.amazonaws.com/location78179063.jpg 0494480800 https://www.collobrieres.fr

Site Saint Pons – Ruines de l’Eglise St Pons du XIIème siècle en cours de cristallisation – Projet aménagement des abords en jardin des senteurs

Crédits : @mairie de collobrières Gratuit Mairie de Collobrières

Détails Catégories d’évènement: Collobrières, Var Autres Lieu Site de l'Eglise St Pons Adresse 83610 Collobrières Ville Collobrières lieuville Site de l'Eglise St Pons Collobrières