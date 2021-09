Grandsaigne Site de Clédat Corrèze, Grandsaigne Chantier participatif : remontage d’un mur comme au XIVe siècle Site de Clédat Grandsaigne Catégories d’évènement: Corrèze

18 et 19 septembre Chantier participatif : remontage d’un mur comme au XIVe siècle * *

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h30

Gratuit. Entrée libre. Prévoir : gants, chaussures solides, vêtements ne risquant rien. Repas compris. Possibilité de ne rester qu’un moment.

Site de Clédat Clédat, 19300 Grandsaigne Grandsaigne 19300 Corrèze

Située au cœur de la forêt domaniale de Larfeuil, Clédat est un village abandonné avec des chaumières, des fontaines, un panorama et des tumulus.

