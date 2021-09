Grandsaigne Site de Clédat Corrèze, Grandsaigne Balade botanique : « Le patrimoine naturel de Clédat » Site de Clédat Grandsaigne Catégories d’évènement: Corrèze

Balade botanique : « Le patrimoine naturel de Clédat » Site de Clédat, 18 septembre 2021 16:30, Grandsaigne. Journée du patrimoine 2021 Site de Clédat. Gratuit

Samedi 18 septembre, 16h30 Balade botanique : « Le patrimoine naturel de Clédat » * *

samedi 18 septembre – 16h30 à 18h30

Gratuit. Entrée libre.

Site de Clédat Clédat, 19300 Grandsaigne Grandsaigne 19300 Corrèze

Située au cœur de la forêt domaniale de Larfeuil, Clédat est un village abandonné avec des chaumières, des fontaines, un panorama et des tumulus.

