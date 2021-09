Grandsaigne Site de Clédat Corrèze, Grandsaigne Lancement du livre « Clédat en Limousin… quand les vielles pierres racontent » Site de Clédat Grandsaigne Catégories d’évènement: Corrèze

Samedi 18 septembre, 14h30 Lancement du livre « Clédat en Limousin… quand les vielles pierres racontent » * Ce recueil rassemble toutes les recherches effectuées depuis 1998 sur le patrimoine historique de la région autour de Clédat, par des bénévoles passionnés. Clédat « village abandonné », bien sûr, mais aussi Chadebec, ses moines cisterciens, La Fonchaunade et son projet agronomique, son camp de maquisards, les cochers-chauffeurs limousins de Levallois-Perret, l’Avenir société ouvrière coopérative de maçons limousins de Lyon… Toutes ces évocations et bien d’autres sont le fruit d’un travail de mémoire passionné de quelques-uns, enfants du pays qui se sont amoureusement plongés dans le passé pour le faire revivre et le transmettre pour ne pas oublier. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

*

Gratuit. Entrée libre.

Site de Clédat Clédat, 19300 Grandsaigne Grandsaigne 19300 Corrèze

https://cibul.s3.amazonaws.com/location95918989.jpg

Située au cœur de la forêt domaniale de Larfeuil, Clédat est un village abandonné avec des chaumières, des fontaines, un panorama et des tumulus.

Crédits : Licence libre Gratuit ©Site de Clédat

