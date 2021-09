Chartres Site archéologique - Sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val Chartres, Eure-et-Loir Animations pour toute la famille Site archéologique – Sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Animations pour toute la famille Site archéologique – Sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val, 18 septembre 2021 14:00, Chartres

Gratuit

18 et 19 septembre Animations pour toute la famille * Différentes animations sont proposées pour satisfaire des plus petits aux plus grands. Cette année, l’équipe proposera des activités pour valoriser les extraordinaires vestiges de charpente et plafond en bois mis au jour dans le bassin d’une fontaine monumentale présente en façade du grand sanctuaire. Ornemaniste sur bois :

Adrien Langlois, meilleur ouvrier de France proposera tout au long du week-end une reproduction d’un décor du plafond à caisson retrouvé lors de la fouille. L’occasion d’un échange privilégié pour découvrir toute la technicité des artisans à l’époque antique ! Danse contemporaine :

La Direction de l’archéologie s’associe à nouveau au Conservatoire de Musique et de Danse afin de proposer un site archéologique en mouvement. Librairie historique et archéologique :

Notre partenaire “l’Esperluette” proposera une sélection d’ouvrages d’Histoire et d’Archéologie pour toutes les tranches d’âges. Atelier charpente :

Pour comprendre la superposition des bois dans le bassin antique, un jeu de mikado géant sera installé afin de reproduire la fouille. Tentez de découvrir le fond de la fontaine et venez vous amuser en famille !

Un atelier “charpente” sera également disponible en libre-service dans le respect des consignes sanitaires du moment. Dans ce jeu de puzzle familial, vous devrez comprendre l’agencement des différentes pièces de bois et restituer une maquette de charpente ! Autres animations :

D’autres ateliers ludiques seront proposés pour toute la famille et une buvette, tenue par l’association les Chili Con Carnute vous permettra de passer un agréable moment en toute convivialité ! *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre

Site archéologique – Sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val Rue des Bas-Bourgs 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir

https://cibul.s3.amazonaws.com/location88281336.jpg 02 37 23 42 20 http://archeologie.chartres.fr

Depuis 2006, le service Archéologie de la Ville de Chartres mène des recherches sur le site de Saint-Martin-au-Val qui pourrait être l’un des plus grands sanctuaires de la Gaule romaine. Après sept années d’investigation et au regard des nouvelles découvertes, les archéologues présenteront les grandes étapes qui ont marqué le monument.

Crédits : Direction de l’Archéologie-Ville de Chartres Gratuit Licence Libre

