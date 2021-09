Contes médiévaux et modernes Site archéologique du Vernay, 18 septembre 2021 17:00, Saint-Romain-de-Jalionas.

Journée du patrimoine 2021 Site archéologique du Vernay. Gratuit|Sur inscription archeologie.srj@mailo.com

Samedi 18 septembre, 17h00

Contes médiévaux et modernes

Un long voyage à travers le moyen-âge, semé d’histoires d’amour … et de cuisine ! Un mélange de textes anciens et plus contemporains, lais et fabliaux, pour voir et entendre quelques petites histoires derrière la grande.

Une promenade d’une heure à travers le temps et le site archéologique du Vernay.

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

Sur réservation auprès de l’association AHASRJ, auditoire limité à 40 personnes, participation libre



Site archéologique du Vernay Chemin des vignes, 38460 Saint-Romain-de-Jalionas Saint-Romain-de-Jalionas 38460 Isère

Le site a été habité et transformé en permanence de l’époque celtique au XVe s. Au Ier s. av JC, une ferme allobroge est remplacée par une villa gallo-romaine, puis par un véritable palais dont l’occupation dure jusqu’au Ve s. Lui succèdent un habitat mérovingien et une chapelle devenue église paroissiale au début du Moyen Âge. Au XIVe s, le dauphin faire bâtir un château contre l’église. Des fouilles archéologiques menées depuis 1967 ont permis de mieux connaître l’histoire du site et de son environnement. Les vestiges du secteur thermal de la villa gallo-romaine et ceux de la chapelle paléochrétienne (IVe s) ont fait récemment l’objet d’une mise en valeur facilitant l’accès du public (parcours de visite).

®Association pour l'histoire et l'archéologie à Saint-Romain-de-Jalionas