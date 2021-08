Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Site archéologique du Clos de la Lombarde, 17 septembre 2021 10:00, Narbonne.

Journée du patrimoine 2021 Site archéologique du Clos de la Lombarde. Gratuit Handicap moteur

Vendredi 17 septembre, 10h00, 14h00

Animation pour scolaires / Levez les yeux !

Le site archéologique du Clos de la Lombarde, classé Monument historique, est un des derniers témoins de la splendeur passée de la capitale provinciale qu’était la Narbonne antique. Il présente à ses visiteurs un quartier entièrement fouillé de la cité gallo-romaine : un réseau de rues, des maisons de notables, un établissement thermal, des ateliers artisanaux et la première église chrétienne de Narbonne. Il a livré un riche mobilier archéologique présenté au public au musée régional Narbo Via qui vient d’ouvrir ses portes à Narbonne. Parmi ce mobilier, la plus importante collection de fresques antiques de France.

Il vous sera possible de découvrir ce site soit librement, soit grâce à des visites guidées et commentées.

Une animation théâtrale sera également proposée.

Vous pourrez découvrir les travail de restauratrices chargées de la consolidation d’un rare pavement en marbre du deuxième siècle.

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

Site archéologique du Clos de la Lombarde 48 rue Chanzy 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude

06 72 28 58 70 http://amiscloslombarde.fr

