Hyères Site archéologique d'Olbia Hyères, Var Visite Olbia, Une forteresse grecque Site archéologique d’Olbia Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Var

Visite Olbia, Une forteresse grecque Site archéologique d’Olbia, 17 septembre 2021 15:00, Hyères. Journée du patrimoine 2021 Site archéologique d’Olbia. Gratuit

17 – 19 septembre Visite Olbia, Une forteresse grecque * Un médiateur vous accompagne pour une lecture archéologique et historique des vestiges et pour découvrir les paysages de ce site exceptionnel.

Lieu de rendez-vous : site archéologique d’Olbia

Durée : 1 h 30 *

vendredi 17 septembre – 15h00 à 16h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

*

sans réservation, dans la limite des places disponibles

Site archéologique d’Olbia Route de l’Almanarre 83400 Hyères Hyères 83400 Var

http://www.hyeres.fr https://www.facebook.com/site.olbia/

” LE SITE D’OLBIA, UN SITE UNIQUE EN FRANCE ! UN TÉMOIN GREC

Située sur un léger promontoire en bord de mer, Olbia est l’unique témoin, conservé dans l’intégralité de son plan, d’un réseau de colonies-forteresses grecques, fondées par Marseille à partir du IVe s. av. J.-C.

Citoyens de Marseille, les premiers Olbiens étaient des soldats-colons, pêcheurs, agriculteurs et avaient comme mission principale de sécuriser le commerce maritime.

Les vestiges mis au jour permettent aux visiteurs de comprendre l’évolution urbaine d’une ville antique sur 1000 ans. On y trouve fortifications, rues aménagées avec égouts et trottoirs, puits collectif, îlots d’habitations divisés en maisons, boutiques, thermes, sanctuaires, etc. LA VIE À OLBIA

Son plan géométrique permettait une répartition égalitaire entre les familles tout en répondant aux exigences militaires de la petite forteresse : un épais rempart carré, flanqué de tours, abritait quatre quartiers identiques, délimités par deux voies perpendiculaires. L’unique porte de la ville ouvrait probablement à proximité d’un port de lagune, aujourd’hui ensablé. À L’ÉPOQUE ROMAINE

En 49 av. J.-C., lors de la prise de Marseille par les troupes de César, Olbia passe sous le contrôle de l’administration romaine.

L’activité économique d’Olbia bascule vers un centre de services et d’accueil avec l’ouverture de bains thérapeutiques alimentés par la source de San Salvadour. AU MOYEN-ÂGE

Sur les ruines de la ville antique, abandonnée au début du VIIe siècle, l’abbaye Saint-Pierre de l’Almanarre, construite en 1221, est occupée par des moniales cisterciennes jusqu’au début du XVe siècle”.

Crédits : Ville d’Hyères Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Hyères, Var Autres Lieu Site archéologique d'Olbia Adresse Route de l'Almanarre 83400 Hyères Ville Hyères lieuville Site archéologique d'Olbia Hyères