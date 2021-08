Visite guidée du site archéologique d’Escolives-Sainte-Camille Site archéologique d’Escolives-Sainte-Camille, 17 septembre 2021 10:00, Escolives-Sainte-Camille.

17 – 19 septembre

Visite guidée du site archéologique d’Escolives-Sainte-Camille

Découvrez une grande villa gallo-romaine

Un ensemble de sculptures étonnant au nord de la Gaule

Escolives-Sainte-Camille se situe à 10 km au sud d’Auxerre, au nord du territoire des Eduens jusqu’à la fin du IIIe siècle, puis dans la Cité d’Auxerre.

Non loin de l’Yonne et proche de la Via Agrippa, le site a été occupé depuis le Néolithique. Les vestiges plus anciens sont toutefois moins connus.

Une très grande villa a été construite dès la fin du Ier siècle avant notre ère pour être agrandie et occupée jusqu’à la fin du Ve siècle. Lorsqu’elle fut abandonnée pour les hauteurs du plateau calcaire qui la surplomble au VIe siècle par les Mérovingiens qui fondèrent la paroisse de Scoliva, ces derniers y installèrent une nécropole.

La phase d’occupation la mieux connue est celle de la fin du IIIe siècle et du IVe siècle de notre ère. La villa est d’une taille très importante et richement décorée. Ses thermes sont particulièrement étendus et étaient probablement accessibles aux voyageurs passant sur la voie romaine toute proche.

Des objets de la vie quotidienne ont été msi au jour, dont les plus étonnants sont l’ensemble de bois et de chaussures en cuir découverts dans le captage romain de la source du Creusot, qui alimentait la villa en eau.

Le site est particulièrement connu pour avoir réutilisé des blocs sculptés en fondation des thermes. Plus de 300 blocs provenant d’un santuaire non localisé à ce jour (Escolives ou Auxerre ?…) forment un ensemble de référence au nord de la Gaule. Un monument, le monument à arcades est d’une architecture plutôt atypique et richement orné : divinités gréco-romaines et gauloises, décors végétaux et corniches finement décorées.

Le site archéologique a été découvert par hasard en 1955, en arrachant un noyer. Des sépultures mérovingiennes ont alors été mises au jour. Escolives a été habité depuis le Néolithique. Bien que des vestiges de cette période et de la protohistoire aient été découverts, c’est la période gallo-romaine qui est la mieux connue sur la commune. Une occupation commence dès le début du Ier et jusqu’à la fin du VIème siècle de notre ère. Vous pourrez voir la partie résidentielle d’une très grande villa. Les thermes de cet ensemble sont particulièrement bien conservés, ainsi que le captage de la source qui alimentait l’ensemble en eau. Dans la partie d’exposition, vous pourrez voir des objets de la vie quotidienne et surtout un très important ensemble de sculptures du IIème siècle, remployées en fondation des thermes du IVème siècle. Ces sculptures proviennent d’un sanctuaire dont on ne connaît malheureusement pas l’emplacement d’origine (Auxerre ou Escolives ?).

