Découvrez le site archéologique des Bouchauds et fabriquez votre fibule ! Site archéologique des Bouchauds, 17 septembre 2021 10:00, Saint-Cybardeaux Journée du patrimoine 2021 Gratuit|Sur inscription 0545652619, marcuzzi.otrouillac@gmail.com

Vendredi 17 septembre, 10h00 Découvrez le site archéologique des Bouchauds et fabriquez votre fibule ! * Animation pour scolaire. La classe n’est pas obligée de particper à la journée entière : 10h00 – 11h15 : Visite guidée du site archéologique (Sanctuaire + Théâtre Gallo-Romain)

11h30 – 12h30 : Visite guidée de l’Espace d’Interprétation du Gallo-Romain Pause déjeuné, pique-nique. 13h30 – 14h30 : Atelier création de fibule

14h30 – 15h30 : Parcours ludique *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 15h30

Réservé aux scolaires , inscription obligatoire.

Site archéologique des Bouchauds Les Bouchauds, 16170 Saint-Cybardeaux

05 45 21 80 05 http://www.eigr-bouchauds.fr/

Le site archéologique : deux monuments sont actuellement mis au jour, un théâtre de 105,6 m de diamètre, et un sanctuaire de 5600 m².

Tous deux datés de la période augustéenne, ils sont un magnifique témoignage du phénomène de transformation qui touche les Gaules après la conquête romaine que l’on appelle communément la romanisation. Ces édifices, à fort caractère religieux, sont abandonnés au IVe siècle, probablement suite à différentes évolutions qui touche le monde romain à cette époque, notamment la montée du christianisme.

