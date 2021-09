Vieux Passage Site archéologique de Mane Vechen Morbihan, Vieux Passage Poteries et terres cuites romaines à la villa de Mané Vechen. Site archéologique de Mane Vechen Vieux Passage Catégories d’évènement: Morbihan

18 et 19 septembre Poteries et terres cuites romaines à la villa de Mané Vechen. * Développée dès la Préhistoire, la technique de la terre cuite a permis à l’époque romaine la production de nombreux objets de la vie quotidienne (vaisselle domestique, amphores) mais aussi d’éléments artistiques (statuettes) et de matériaux de construction (tuiles, briques…).

Découvrez sur le site exceptionnel de la villa romaine de Mané Vechen, les céramiques et terres cuites architecturales romaines au travers d’explications et de démonstrations de techniques de fabrication et de décoration. Elles seront suivies d’initiations tout public à la poterie. *

samedi 18 septembre – 14h15 à 15h15

samedi 18 septembre – 15h15 à 16h15

samedi 18 septembre – 16h15 à 17h15

dimanche 19 septembre – 14h15 à 15h15

dimanche 19 septembre – 15h15 à 16h15

dimanche 19 septembre – 16h15 à 17h15

Tous publics / Inscriptions avant 12h pour le samedi 18/09 – idem pour le dimanche 19/09 ; Animation soumise au pass sanitaire

Site archéologique de Mane Vechen Mane Vechen 56680 Plouhinec Vieux Passage 56680 Morbihan

La villa gallo-romaine de Mané Véchen construite à la fin du IIème siècle de notre ère domine la ria d’Etel.

Cette vaste villa a révélé lors de fouilles archéologiques des vestiges remarquablement conservés, des éléments variés de décors et également une sculpture exceptionnelle représentant Ariane et Dionysos.

