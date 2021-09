Saint-Rémy-de-Provence Site archéologique de Glanum Bouches-du-Rhône, Saint-Rémy-de-Provence Visite commentée du site archéologique Site archéologique de Glanum Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

18 et 19 septembre Visite commentée du site archéologique * Une cité antique aux portes de Saint-Rémy-de-Provence Plus d’un siècle de recherche archéologique sur le site de Glanum permet de présenter les témoins d’un ensemble architectural exceptionnel. Les élites locales ont su tirer parti des ressources naturelles, la source pérenne et le calcaire, pour parer la cité d’un écrin monumental unique en Provence. Installée au cœur du massif des Alpilles, au carrefour de grandes voies de circulation, la cité gauloise fut baignée d’influences grecques puis romaines et connaît son plein développement à partir du IIe siècle avant notre ère. Mesures sanitaires Covid 19 -Pass sanitaire obligatoire

