Saint-Rémy-de-Provence Site archéologique de Glanum Bouches-du-Rhône, Saint-Rémy-de-Provence Exposition “Glanum, 100 ans de fouilles” Site archéologique de Glanum Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Rémy-de-Provence

Exposition “Glanum, 100 ans de fouilles” Site archéologique de Glanum, 18 septembre 2021 09:45, Saint-Rémy-de-Provence. Journée du patrimoine 2021 Site archéologique de Glanum. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition “Glanum, 100 ans de fouilles” * Eté 1921, Jules Formigé (1879-1960), architecte en chef des monuments historiques, confie à Pierre de Brun (1874-1941), botaniste et géologue, les premières investigations scientifiques à Glanum.

Depuis ce premier coup de pioche officiel, plus de 100 ans de fouilles archéologiques ont livré les traces uniques d’une cité-sanctuaire antiquité exceptionnellement préservée au pied des Alpilles. Archéologues, architectes, ingénieurs, conservateurs se sont ainsi succédé alors qu’ouvriers de fouilles, maçons et restaurateurs ont œuvré à la mise en valeur des vestiges. Cette grande aventure humaine a contribué à la création du parc archéologique. La photographie a permis d’enregistrer les découvertes les plus spectaculaires et le quotidien des chantiers de fouilles. Dans le cadre de l’exposition Glanum, 100 ans de fouilles, une sélection de clichés conservés à l’Hôtel de Sade, à Saint-Rémy-de-Provence, est proposée dans le parcours de visite au cœur des vestiges antiques.

Véritable machine à remonter le temps, elle révèle les grandes étapes d’une recherche centenaire en guise d’hommage aux hommes et aux femmes qui ont œuvré dans l’exploration de cette cité antique unique. *

samedi 18 septembre – 09h45 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h45 à 18h00

*

Entrée gratuite. Dernier accès sur le site à 17h15.

Site archéologique de Glanum Route des Baux-de-Provence 13210 Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône

http://glanum.monuments-nationaux.fr/ Crédits : CMN Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Rémy-de-Provence Autres Lieu Site archéologique de Glanum Adresse Route des Baux-de-Provence 13210 Saint-Rémy-de-Provence Ville Saint-Rémy-de-Provence lieuville Site archéologique de Glanum Saint-Rémy-de-Provence