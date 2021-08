Exposition : le cheval dans l’Antiquité Site archéologique de Gisacum, 17 septembre 2021 13:00, Le Vieil-Évreux.

Journée du patrimoine 2021 Site archéologique de Gisacum. Gratuit Handicap moteur

17 – 19 septembre

Exposition : le cheval dans l’Antiquité

*

Cette vitrine de la saison 2021, présentée jusqu’au 15 novembre, révèle la passion des Romains pour les chevaux, qu’ils aimaient représenter sur divers supports (statues et statuettes, lampes à huile ou vases…).

Les objets sont exposés pour la première fois à Gisacum et ont été découverts sur son sanctuaire, lors de fouilles anciennes ou récentes, mais aussi sur des sites antiques aux alentours (Evreux, Les Baux Sainte-Croix…). Ils sont issus des collections de la Mission archéologique du Département de l’Eure et du Musée d’Art, d’Histoire et d’Archéologie d’Evreux.

Découvrez le statut particulier de cet animal dans l’Antiquité et la symbolique des statues équestres découvertes sur le temple.

*

vendredi 17 septembre – 13h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 13h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 13h00 à 18h00

*



Site archéologique de Gisacum 8 rue des Thermes, 27930 Le Vieil-Evreux Le Vieil-Évreux 27930 Eure

https://cibul.s3.amazonaws.com/location88781605.jpg 02 32 31 94 78 http://www.gisacum-normandie.fr

Le site archéologique de Gisacum / Le Vieil-Evreux comprend un centre d’interprétation, présentant l’exceptionnelle ville sanctuaire gallo-romaine de Gisacum, centre religieux des Aulerques Eburovices. Les nombreux objets, documents photos et maquettes exposés retracent son histoire des origines à sa découverte par les archéologues. Le jardin archéologique propose une mise en valeur originale et pédagogique des vestiges des thermes de la ville gallo-romaine. Ces deux lieux ont été aménagés dans un souci d’accessibilité au plus grand nombre, tant au niveau des cheminements que des aides à la visite mises à disposition du public (panneaux, dépliants, plans, dessin de reconstitution…).

© Site archéologique de Gisacum

Crédits : © Thierry Leroy Gratuit