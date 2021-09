Montréal Site archéologique de Béon Gers, Montreal Visite guidée Site archéologique de Béon Montréal Catégories d’évènement: Gers

Montreal

Visite guidée Site archéologique de Béon, 18 septembre 2021 10:00, Montréal. Journée du patrimoine 2021 Site archéologique de Béon. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Entrée libre limitée à 56 personnes simultanément

Site archéologique de Béon 32250 Montréal-du-Gers Montréal 32250 Gers

https://cibul.s3.amazonaws.com/location43117807.jpg 05.62.09.85.62 https://www.grand-armagnac.com

Les fouilles archéologiques ont mis au jour des ossements du miocène (17 millions d’années). 90 espèces d’animaux y ont été découvertes dont 5 nouvelles espèces. Une visite commentée du site sera proposée exceptionnellement.

