18 et 19 septembre Visite commentée du musée d’archéologie et du site d’Aleria * Venez découvrir le site en famille et en connaître davantage sur la vie quotidienne des Romains. Les visites guidées seront adaptées, enrichies de commentaires et d’échanges pour une immersion totale au cœur de la ville romaine. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

passe sanitaire obligatoire, prévoir une casquette et de l’eau

Aleria romaine se constitue au 1er siècle avant notre ère, à la suite des premières colonisations opérées par Sylla, dès 81 av. J-C. Les ruines de la ville ont été décrites pour la première fois, de manière précise, par Prosper Mérimée en 1840 après son voyage d’inspection en Corse de 1839. De 1955 à 1958, les archéologues Jean Jehasse et Jean-Paul Boucher entreprennent les premières fouilles importantes du site. Ils dégagent le Forum et une partie de l’agglomération romaine. Les principaux monuments visibles aujourd’hui s’articulent autour d’un forum bordé de deux portiques couverts qui protégeaient les façades de boutiques et d’habitations. Cet espace comprend également deux temples, deux thermes et plus de dix citernes. crédits : F. Allegrini-Simonetti/CTC 2011

