Visite guidée du Site abbatial de Saint Maurice Site abbatial de Saint-Maurice, 18 septembre 2021, Clohars-Carnoët

samedi 18 septembre – 10h45 à 12h00

samedi 18 septembre – 13h30 à 14h45

samedi 18 septembre – 17h30 à 18h45

dimanche 19 septembre – 10h45 à 12h00

dimanche 19 septembre – 13h30 à 14h45

dimanche 19 septembre – 17h30 à 18h45

Sur inscription, Pass sanitaire et masque obligatoires.

Site abbatial de Saint-Maurice Saint Maurice, 29360, Clohars-Carnoët Finistère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location16791256.jpg 02 98 71 65 51 https://abbayesaintmaurice.blogspot.com/ https://www.clohars-carnoet.fr/patrimoine-historique/site-abbatial-saint-maurice/

Cette abbaye fut fondée dans le troisième tiers du 13e siècle ; il ne subsiste de cette époque que la salle capitulaire. Le chœur fut reconstruit et décoré au 15e siècle. Des réparation furent entreprises au 16e siècle.

Pendant le 17e siècle, l’ église et le monastère furent reconstruits. L’abbaye fut vendue comme bien national à la Révolution, puis transformée en habitation entre 1880 et 1885 ; la salle capitulaire fut ensuite restaurée en 1893-1894.

Par suite de bombardements en 1944, ne subsistent que la salle capitulaire, la façade de l’église et une partie des bâtiments abbatiaux.

Gratuit|Sur inscription

