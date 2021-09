Brest Service Historique de la Défense Brest, Finistère Radio Phare-Ouest : à l’abordage d’une histoire maritime Service Historique de la Défense Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Radio Phare-Ouest : à l’abordage d’une histoire maritime Service Historique de la Défense, 19 septembre 2021 16:00, Brest. Journée du patrimoine 2021 Service Historique de la Défense. Gratuit Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique

Dimanche 19 septembre, 16h00 Radio Phare-Ouest : à l’abordage d’une histoire maritime * L’association Longueur d’ondes et sa webradio Oufipo vous invite à l’écoute collective d’une nouvelle série de podcasts. Fin août 2021, douze jeunes adolescents de Brest sont partis à l’abordage de l’histoire maritime locale, micros en mains ! Ils reviendront en sons sur leur aventure, leurs rencontres et leurs découvertes.

En partenariat avec l’ADJIM, le Secteur Jeunes de Bellevue, le Service Historique de la Défense, le Musée des Phares et Balises, le Musée National de la Marine, et le Service Patrimoine de Brest. *

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Entrée libre dans la limite de 40 personnes.

Service Historique de la Défense 4 rue du Commandant Malbert, 29200 Brest Brest 29200 Finistère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location65370822.jpg 02 98 22 05 39

port de commerce

Crédits : Oufipo – Longueur d’ondes Gratuit SHD Brest

Dimanche 19 septembre 2021, 16:00 - 17:00