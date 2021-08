Circuit Sentier de l’imaginaire Sentier de l’imaginaire, 17 septembre 2021 00:00, Lacroix-Barrez.

Journée du patrimoine 2021 Sentier de l’imaginaire. Gratuit

18 et 19 septembre

Circuit Sentier de l’imaginaire

Sentiers de l’imaginaire sur le thème de la pierre.

L’âme du sentier: Dans un fracas d’explosions, dans un fleuve de magma en ébullition sont nés les plateaux et vallées de Lacroix-Barrez.

Suivez “Binocle la Taupe”, elle va vous donner les clés des mystères des volcans du Cantal et de ses pierres.

Deux sentiers:

Sentier de la Fage, balisage “Binocle” la taupe rouge, 2,6 km.

Sentier de la Coulée de lave, balisage “Binocle” la taupe verte et Momo le macaque, 3,3 km.

samedi 18 septembre – 00h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 00h00 à 23h59

Départ de la Place du Cardinal Verdier



Sentier de l’imaginaire 12600 Lacroix-Barrez Lacroix-Barrez 12600 Aveyron

https://cibul.s3.amazonaws.com/location30647291.jpg 05 65 66 03 27 http://lacroix-barrezencarladez.fr

Crédits : © Mairie de Lacroix-Barrez Gratuit © Mairie de Lacroix-Barrez