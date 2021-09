Saint-Philippe Sentier botanique de Mare-Longue Saint-Philippe Visite du patrimoine naturel de la forêt de Mare-Longue Sentier botanique de Mare-Longue Saint-Philippe Catégorie d’évènement: Saint-Philippe

18 et 19 septembre Visite du patrimoine naturel de la forêt de Mare-Longue * Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, la forêt tropicale humide de basse altitude de Mare-Longue est l’une des rares forêts originelles de La Réunion et du monde, abritant une richesse botanique exceptionnelle. A l’occasion d’une balade découverte le long du sentier botanique de Mare-Longue avec les agents du Parc National de La Réunion, venez découvrir sur un circuit de 2H environ les merveilles du patrimoine naturel de Saint-Philippe et les vestiges de la forêt originelle réunionnaise.

Lors de ces JEP 2021, une collecte de la mémoire relative à la forêt de Mare-Longue sera effectuée par les agents du Parc National. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 16h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 16h00

Durée de la visite du sentier botanique: 2H / Groupe limité / Prévoir une tenue et des chaussures de randonnée, de eau, une casquette, un imperméable

Sentier botanique de Mare-Longue Route forestière de Mare-Longue Saint-Philippe 97442 A Saint-Philippe, la forêt de Mare-longue et son sentier botanique sentier botanique offrent l’opportunité de découvrir l’un des rares vestiges de la forêt primaire tropicale humide de basse altitude de La Réunion. Une forêt classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco, qui s’étend sur les basses pentes du massif du Piton de la Fournaise et qui abrite la plus riche réserve d’espèces endémiques de L’île.

