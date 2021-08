Sénas Sénas Bouches-du-Rhône, Sénas Balade Contée “Toutes sortes de Contes” Sénas Sénas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Sénas

Balade Contée “Toutes sortes de Contes” Sénas, 19 septembre 2021 09:30, Sénas. Journée du patrimoine 2021 Sénas. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 09h30 Balade Contée “Toutes sortes de Contes” * “Sénas en Provence a une histoire ancienne, les aurochs y ont été enterrés

autrefois, il y a bien longtemps. Cela, vous pourrez le lire dans Wikipédia, mais ce que vous n’y trouverez pas ce sont des contes provençaux, c’est trop récent pour Wiki ! Ces contes, je vous les raconterai en nous promenant, en allant jusqu’au four à chaux et à la mine. La mine ! Toute une histoire en soi, une bête arnaque ! Prétexte pour savourer l’air pur et de vieilles légendes.” Jean Guillon *

dimanche 19 septembre – 09h30 à 11h30

*

Rendez-vous à 9h30 au réservoir d’eau (Cabre)

Sénas 13560 Sénas Sénas 13560 Bouches-du-Rhône Accueil Crédits : Ville de Sénas Gratuit

Détails Heure : 09:30 - 11:30 Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Sénas Autres Lieu Sénas Adresse 13560 Sénas Ville Sénas lieuville Sénas Sénas