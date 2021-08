Sénas Sénas Bouches-du-Rhône, Sénas QUAND LES SCULPTURES PRENNENT VIE Sénas Sénas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Sénas

QUAND LES SCULPTURES PRENNENT VIE Sénas, 17 septembre 2021 00:00, Sénas. Journée du patrimoine 2021 Sénas. Gratuit

18 et 19 septembre QUAND LES SCULPTURES PRENNENT VIE * Je vis de mon travail de sculpteur tel un carnet de voyage intérieur dans le temps, allant de l’antiquité vers le futur, traversant des civilisations et des cultures, concernés par nos vies antérieures. Au croisement de ces parcours naissent des sculptures hors du temps, classiques et modernes, figuratives et symboliques, où le réel rencontre parfois la fantasmagorie…Au cours des années, j’ai fini par créer un parcours de sculptures grandeur nature et monumentales que j’expose dans les villes et dans les parcs….

Nicole Brousse *

samedi 18 septembre – 00h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 00h00 à 23h59

*

Sénas 13560 Sénas Sénas 13560 Bouches-du-Rhône Accueil Crédits : Charles crié Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Sénas Autres Lieu Sénas Adresse 13560 Sénas Ville Sénas lieuville Sénas Sénas