Séminaire Saint-Jean de Nantes

Nantes

Un séminaire dans la ville Séminaire Saint-Jean de Nantes, 18 septembre 2021 10:00, Nantes Journée du patrimoine 2021

Samedi 18 septembre, 10h00, 11h00 Un séminaire dans la ville * Auparavant installé faubourg Saint-Clément (actuel lycée Livet), le Grand Séminaire rejoint ses nouveaux locaux de la Saulzinière à partir de 1913.

On y accueille et prépare les futurs prêtres à leur sacerdoce.

Les travaux de construction reprennent après guerre : l’architecte François Bougoüin emploie le béton pour réaliser la chapelle de style néogothique consacrée en 1937. *

Inscription obligatoire auprès de l’équipe de quartier / “Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans”

Séminaire Saint-Jean de Nantes 18 rue de la Gourmette 44300 Nantes

https://seminaire-st-jean-nantes.fr https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_séminaire_Saint-Jean

