Visite guidée de l’ancienne usine Paulstra Segré en Anjou Bleu, 19 septembre 2021 11:00, Segré. Journée du patrimoine 2021 Segré en Anjou Bleu. Gratuit 02, 41, 92, 86, 83

Dimanche 19 septembre, 11h00, 15h00 Visite guidée de l’ancienne usine Paulstra * Pendant l’année scolaire 2020-2021, le site de l’ancienne usine Paulstra à Segré a fait l’objet d’une étude et de projets de réhabilitation à visée pédagogique menés par les étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes (ENSA) dans le cadre d’un partenariat avec le Département de Maine-et-Loire.

A l’occasion des journées du patrimoine 2021, L’ENSA, le Département et la commune s’associent pour organiser un temps fort autour de ce lieu.

En compagnie de Sévak Sarkissian, architecte DPLG, découverte de l’histoire du lieu. *

dimanche 19 septembre – 11h00 à 11h45

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h45

entrée libre Sur réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme avant le 13 septembre 2021

Segré en Anjou Bleu Rue David d’Angers 49500 Segré Segré 49500 Maine-et-Loire Ancienne usine électrique devenue en 1961 Simeca puis Paulstra en 1965

Crédits : ENSA Gratuit

