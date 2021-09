Bèze Séchoir à houblon Bèze, Côte-d'Or Visite interieure et exterieure d’un séchoir à houblon Séchoir à houblon Bèze Catégories d’évènement: Bèze

Côte-d'Or

Visite interieure et exterieure d’un séchoir à houblon Séchoir à houblon, 18 septembre 2021 10:00, Bèze. Journée du patrimoine 2021 Séchoir à houblon. Gratuit

18 et 19 septembre Visite interieure et exterieure d’un séchoir à houblon * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

*

Visite guidée en petit groupe

Séchoir à houblon 3 chemin de Spoy, 21310 Bèze Bèze 21310 5 chemin de spoy Côte-d’Or

03 80 75 30 84 https://www.beze.fr/tourisme-beze/histoire-et-patrimoine/patrimoine-naturel/100-le-sechoir-a-houblon#

Séchoir à houblon en bois et briques, vestige de la coopérative des houblons de Bourgogne, la construction du bâtiment date de 1904. Aujourd’hui, ce bâtiment abrite l’atelier du sculpteur Jean-Marc Tournois.

Crédits : jean marc tournois Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Bèze, Côte-d'Or Autres Lieu Séchoir à houblon Adresse 3 chemin de Spoy, 21310 Bèze Ville Bèze lieuville Séchoir à houblon Bèze