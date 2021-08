Visite du site des marmites de géant Scierie Thévenin et diamanterie Dalloz-Bourguignon – Les Marmites, 17 septembre 2021 09:00, Saint-Germain-de-Joux.

Journée du patrimoine 2021 Scierie Thévenin et diamanterie Dalloz-Bourguignon – Les Marmites. Gratuit|Sur inscription hervebacquet01410@gmail.com

17 – 19 septembre

Visite du site des marmites de géant

La scierie Thévenin et la diamanterie Dalloz-Bourguignon :

histoire, restauration et devenir du site des « marmites de géants ».

À saint Germain de Joux, sur la rive droite du Combet et à proximité de son confluent avec la Semine, le site de l’ancienne scierie Thévenin et de la diamanterie est remarquable par son histoire, ses dimensions et par sa situation. Le combet permettait à quatre scieries et une diamanterie de trouver leur énergie.

Attirés par les cascades et les eaux abondantes du Combet, moulins et scieries se sont établis très tôt sur ses rives. À la fin du XIXe siècle, la proximité de la route et de la ligne de chemin de fer La Cluse-Bellegarde assurait des débouchés aux bois d’œuvre produits.

Des visites guidées seront organisées le vendredi 17 septembre pour les scolaires sur rendez-vous. (du niveau maternelle à l’université)

À partir de cartes postales, photos et documents d’archives, nous présenterons les enjeux de ce site au début du vingtième siècle à nos jours. Plusieurs fois abandonnés et partiellement détruits, certains de ces bâtiments retrouvent aujourd’hui leur aspect initial, ils sont en cours de restauration.

Samedi et dimanche à 14 h :

Un film réalisé par l’université de Paris 1 Panthéon Sorbonne en 2018 sera présenté et commenté par M. gilles Thomasset, maire de Saint-Germain de Joux qui a été à l’initiative de ces restaurations. M. Bacquet, propriétaire de l’ancienne diamanterie commentera l’histoire de ce bâtiment et Mr Tonin descendant de la famille Dalloz-Bourguignon parlera du diamant bleu et de la taille du diamant dans le haut Jura.

vendredi 17 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre accès plein air. Inscription pour les conférences (limite 40 personnes, sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période).



Scierie Thévenin et diamanterie Dalloz-Bourguignon – Les Marmites 132 chemin des marmites 01130 Saint Germain de Joux Saint-Germain-de-Joux 01130 Ain

En contrebas du village, sur la rive droite du Combet et à proximité de son confluent avec la Semine, le site de l’ancienne scierie Thévenin et de la diamanterie est remarquable par ses dimensions et par sa situation au bord du cours d’eau, qui semble dévaler des marches d’escalier gigantesques et a creusé à leur pied les fameuses « marmites de géants ». Attirés par les cascades et les eaux abondantes du Combet, moulins et scieries se sont établis très tôt sur ses rives. A la fin du XIXe siècle, la proximité de la route et de la ligne de chemin de fer La Cluse-Bellegarde assurait des débouchés aux bois d’œuvre produits.

La scierie Thévenin a été construite, vers 1900, au-dessus d’un ancien moulin à farine et à huile dont les bâtiments ont été intégrés à un vaste ensemble. L’énergie était fournie par une roue à augets de 7,50 mètres de diamètre, placée dans un coursier situé à l’intérieur du bâtiment. Cette roue entraînait, par engrenages, poulies et courroies, au moins une scie alternative à lames multiples ; une dizaine de mètres de hauteur séparaient le chantier de la scierie du niveau de la rivière ! Un grand portique de manutention assurait sur ce chantier le transbordement des grumes. Une turbine a également été installée en vue la production d’électricité pour l’éclairage. L’exploitation a cessé vers 1960, et le site a souffert de plusieurs décennies d’abandon avant son achat en 2001 par la commune de Saint-Germain-de-Joux qui a formé un projet de réhabilitation. Une souscription a été ouverte auprès de la Fondation du Patrimoine. Les travaux ont commencé en 2012, soutenus par le Parc Naturel Régional du Haut-Jura et la Communauté de communes du Pays bellegardien[1], sous la direction d’un cabinet d’architectes des Bâtiments de France. La maçonnerie a été entièrement reprise et consolidée. La roue de la scierie a été démontée puis reconstruite à l’identique (janvier-février 2014) par l’entreprise Augé fils à Larrivoire (Jura). En mouvement, mais abritée, elle est désormais visible du public grâce à une passerelle au-dessus du coursier et entraîne le magnifique train d’engrenages ; la scie alternative, ancêtre des « châssis » actuels, conservée en l’état dans la fosse, restera un exemplaire rare de ce type de machine du début du XXe siècle.

(extraits texte deJean Game – AMA)

