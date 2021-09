Salon-de-Provence Savonnerie Rampal Latour Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Visitez la savonnerie Savonnerie Rampal Latour Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Visitez la savonnerie Savonnerie Rampal Latour, 18 septembre 2021 10:00, Salon-de-Provence

18 et 19 septembre Visitez la savonnerie * La savonnerie Rampal-Latour organise des visites gratuites de l’usine moderne sur réservation Parkings gratuits à proximité *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Inscription obligatoire, places limitées.

Savonnerie Rampal Latour Usine moderne Rampal Latour : 201 impasse Gaspard Monge 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône

09 70 71 60 94

