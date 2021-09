Café-Patrimoine ” Racontez-nous Sarrians autrefois” Sarrians, 19 septembre 2021 09:00, Sarrians.

Dimanche 19 septembre, 09h00

Café-Patrimoine ” Racontez-nous Sarrians autrefois”

Autour de photos et de cartes postales anciennes, venez évoquer vos souvenirs du Sarrians d’autrefois, la vie du village et ses péripéties, vos histoires de familles, des anciens métiers, etc … La parole est à vous ! Atelier-discussion autour d’un café, animé par Sarah Fauvel et Chloé Bézert, médiatrices du patrimoine de la CoVe, avec les récits des conteuses du TRAC Eliane Goudet et Mireille Andrieu et les facéties impromptues de Frédérique Flèche et de sa marionnette Mémé Adèle !

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

Rendez-vous au stand de la Cove sur le marché. Renseignements Service Culture & Patrimoine de la CoVe



Sarrians Village de 84260 Sarrians Sarrians 84260 Vaucluse

04 90 67 69 21

Crédits : © Editions J. Brun et Cie Gratuit