Orti chjosi à muraglioni SANTA REPARATA DI BALAGNA, 17 septembre 2021 09:00, Santa-Reparata-di-Balagna. Journée du patrimoine 2021 SANTA REPARATA DI BALAGNA. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 09h00 Orti chjosi à muraglioni * Les élèves entretienent un jardin pédagogique dans leur école. A cette occasion, ils découvriront des jardins patrimoniaux du village : jardins en terrasses, jardins entourés de murs.

Ils seront accompagnés par Sophie Garrone, doctorante à l’UMR LISA qui a fait une étude historique du paysage et repérage des jardins patrimoniaux du Pays de Balagne. *

Détails Heure : 09:00 - 11:00 Catégories d’évènement: Haute-Corse, Santa-Reparata-di-Balagna Autres Lieu SANTA REPARATA DI BALAGNA Adresse 20220 SANTA REPARATA DI BALAGNA Ville Santa-Reparata-di-Balagna Age minimum 6 Age maximum 9 lieuville SANTA REPARATA DI BALAGNA Santa-Reparata-di-Balagna