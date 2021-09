Créhen Sanctuaire Gallo-Romain du Haut-Becherel dit "Temple de Mars" Côtes-d'Armor, Créhen Duo jonglé – Accroche-toi si tu peux – compagnie Les invendus Sanctuaire Gallo-Romain du Haut-Becherel dit “Temple de Mars” Créhen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Duo jonglé – Accroche-toi si tu peux – compagnie Les invendus Sanctuaire Gallo-Romain du Haut-Becherel dit "Temple de Mars", 19 septembre 2021 Journée du patrimoine 2021

Dimanche 19 septembre, 11h30, 16h30 Duo jonglé – Accroche-toi si tu peux – compagnie Les invendus * C’est un voyage de mouvements jonglés, physiquement engagé, où la solitude se mêle au déchainement et à la complicité de l’absurde. Ils se soutiennent, s’accompagnent, se perdent, tombent…Toujours ensemble. Le jeu se cultive. Il entretient la relation. Les balles sont médiatrices de leurs échanges. Elles les temporisent, les animent, les lient et les enveniment. *

dimanche 19 septembre – 11h30 à 12h00

dimanche 19 septembre – 16h30 à 17h00

Spectacle proposé par la saison culturelle de Dinan Agglomération. Merci de prévoir votre assise (couverture, coussin, chaise pliante…)

Sanctuaire Gallo-Romain du Haut-Becherel dit “Temple de Mars” Route D94, 22130, Corseul Créhen 22130 Le Paradis Côtes-d’Armor

Site archéologique du Sanctuaire du Haut Becherel, dît “Temple de Mars”

Site archéologique du Sanctuaire du Haut Becherel, dît "Temple de Mars"

