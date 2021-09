Des gaulois aux gallo-romains – Campement de la troupe de reconstitution Aremorica Sanctuaire Gallo-Romain du Haut-Becherel dit “Temple de Mars”, 18 septembre 2021 10:00, Créhen.

Journée du patrimoine 2021 Sanctuaire Gallo-Romain du Haut-Becherel dit “Temple de Mars”. Gratuit Handicap intellectuel|Handicap moteur|Handicap psychique 02 96 83 35 10

18 et 19 septembre

Des gaulois aux gallo-romains – Campement de la troupe de reconstitution Aremorica

Enfilez vos braies et prenez vos outils ! Pendant deux jours, la troupe Aremorica vous plonge dans la vie d’une communauté gauloise.

Venez découvrir la vie quotidienne de l’époque gauloise et gallo-romaine à travers les gestes, et les savoir-faire des artistes et artisans. Bijoutiers, tisserands, artisans du bois, du bronze, du cuir et de l’os partageront avec vous leurs connaissances sur les techniques de l’époque, acquises grâce aux chercheurs et archéologues. Une remontée dans le temps grâce à des passionnés !

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre



Sanctuaire Gallo-Romain du Haut-Becherel dit “Temple de Mars” Route D94, 22130, Corseul Créhen 22130 Le Paradis Côtes-d’Armor

https://cibul.s3.amazonaws.com/location36754180.jpg 02 96 83 35 10 http://www.coriosolis.com https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089068,https://corseul.fr/le-temple-de-mars-ou-sanctuaire-du-haut-becherel/#:~:text=Ce%20sanctuaire%2C%20situ%C3%A9%20%C3%A0%201

Site archéologique du Sanctuaire du Haut Becherel, dît “Temple de Mars”

Crédits : Aremorica Gratuit Dinan Agglomeration