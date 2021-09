Saussens Sanctuaire de Notre-Dame-de-Saussens Haute-Garonne, Saussens Visite guidée Sanctuaire de Notre-Dame-de-Saussens Saussens Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saussens

Visite guidée Sanctuaire de Notre-Dame-de-Saussens, 18 septembre 2021 10:00, Saussens. Journée du patrimoine 2021 Sanctuaire de Notre-Dame-de-Saussens. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée * Visite guidée de l’église avec la restauration terminée des 6 statues et des deux fresques situées dans le choeur. Deux tableaux ont aussi été restaurés.

Restauration des 3 chapelles et en particulier celle de Notre-Dame.

mise en place des vitraux manquants sur les fenêtres de l’église.

La fontaine miraculeuse devrait elle aussi subir une grosse restauration. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

*

Sanctuaire de Notre-Dame-de-Saussens 31460 Saussens Saussens 31460 Haute-Garonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/null +33 6 11 76 93 45 http://www.notredamedesaussens.fr

Sanctuaire divisé en deux lieux : l’église Sainte-Marie et la Fontaine miraculeuse du vallon de Isoule.

Dans l’église : 6 statues et 2 fresques murales du choeur restaurées.

Autour de la Fontaine : lieu de miracle grâce à son eau purifiante, lieu de méditation.

Crédits : © Association NDS Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Saussens Autres Lieu Sanctuaire de Notre-Dame-de-Saussens Adresse 31460 Saussens Ville Saussens Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Sanctuaire de Notre-Dame-de-Saussens Saussens