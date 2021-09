Balade urbaine : explorez la ville bas carbone ! Salle Vauban, Seyssinet-Pariset, 18 septembre 2021 09:30, Seyssinet-Pariset.

Journée du patrimoine 2021 Salle Vauban, Seyssinet-Pariset. Gratuit|Sur inscription http://bit.ly/seyssinetbascarbone

Samedi 18 septembre, 09h30

Balade urbaine : explorez la ville bas carbone !

Parler du changement climatique, c’est bien, mais agir c’est encore mieux. Alimentation, mobilité, consommation… A Seyssinet-Pariset, de nombreux services permettent de réduire facilement son empreinte carbone. Venez (re)découvrir votre quartier au cours d’une balade conviviale, et comprendre comment il est déjà possible de rendre son quotidien plus vert et plus collaboratif. Le monde sans carbone existe déjà, et il est au pied de chez vous ! Circuit d’1h30, environ 2 km.

samedi 18 septembre – 09h30 à 11h00

Gratuit, sur inscription



Salle Vauban, Seyssinet-Pariset 18 Rue Georges Maeder, Seyssinet-Pariset Seyssinet-Pariset 38170 Isère

04 76 00 19 09 http://www.alec-grenoble.org

Salle de spectacle Vauban

Crédits : Seyssinet-Pariset Gratuit|Sur inscription DR