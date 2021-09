Visites chantées de la salle Sthrau Salle Sthrau Maubeuge, 19 septembre 2021 14:00, Maubeuge.

Journée du patrimoine 2021 Salle Sthrau Maubeuge. Gratuit Handicap moteur 03.27.53.75.49

Dimanche 19 septembre, 14h00, 16h00

Visites chantées de la salle Sthrau

*

“Comme de longs échos qui de loin se confondent

Dans une ténébreuse et profonde unité,

Vaste comme la nuit et comme la clarté,

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent”

Charles Baudelaire, Correspondance

Voici, en quelques vers, résumée la genèse du travail de Grégoire Ichou, jeune ténor-conférencier.

Les visites chantées réunissent des explications historiques, artistiques et des parties musicales interprétées in situ. Au travers de ses propositions singulières au sein des musées et monuments, ce jeune chanteur lyrique et conférencier souhaite transmettre une connaissance des arts et de l’histoire de façon vivante, en rendant le patrimoine et l’art lyrique accessibles au plus grand nombre.

*

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h45

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h45

*

Sur inscription, accès soumis à la présentation d’un pass sanitaire valide



Salle Sthrau Maubeuge 4 Rue Georges Paillot, 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord

https://cibul.s3.amazonaws.com/location16163884.jpg 03 27 68 61 99

Ancienne chapelle Jésuite devenue Joyau de l’Art Déco en 1927 grâce au travail des Architectes Jean et Henri Lafitte. La Salle Sthrau est aujourd’hui un lieu d’accueil pour divers manifestations culturels et visites guidées, récemment restaurée pour lui rendre son éclat d’antan.

Crédits : ©Droits réservés Gratuit © Ville de Maubeuge