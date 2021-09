Maubeuge Salle Sthrau Maubeuge Maubeuge, Nord André Lurçat à Maubeuge : histoire d’une reconstruction (1945-1958) Salle Sthrau Maubeuge Maubeuge Catégories d’évènement: Maubeuge

André Lurçat à Maubeuge : histoire d’une reconstruction (1945-1958) Salle Sthrau Maubeuge, 17 septembre 2021 18:00, Maubeuge. Journée du patrimoine 2021 Salle Sthrau Maubeuge. Gratuit

17 – 19 septembre André Lurçat à Maubeuge : histoire d’une reconstruction (1945-1958) * André Lurçat a marqué durablement Maubeuge de son empreinte. A travers des photos d’archives ou des photos plus récentes ainsi que des plans d’époques, venez découvrir ce patrimoine architectural remarquable qui dessine encore aujourd’hui le centre-ville de la cité du clair de lune. *

vendredi 17 septembre – 18h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

Entrée libre sur présentation d’un pass sanitaire valide

Salle Sthrau Maubeuge 4 Rue Georges Paillot, 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord

https://cibul.s3.amazonaws.com/location16163884.jpg 03 27 68 61 99

Ancienne chapelle Jésuite devenue Joyau de l’Art Déco en 1927 grâce au travail des Architectes Jean et Henri Lafitte. La Salle Sthrau est aujourd’hui un lieu d’accueil pour divers manifestations culturels et visites guidées, récemment restaurée pour lui rendre son éclat d’antan.

