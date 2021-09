Souillac Salle Saint-Martin Lot, Souillac Exposition rétrospective ” Le patrimoine médiéval et profane de Souillac ” Salle Saint-Martin Souillac Catégories d’évènement: Lot

Souillac

Exposition rétrospective ” Le patrimoine médiéval et profane de Souillac ” Salle Saint-Martin, 18 septembre 2021 14:30, Souillac. Journée du patrimoine 2021 Salle Saint-Martin. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition rétrospective ” Le patrimoine médiéval et profane de Souillac ” * Rendez-vous avec Madame Fumat pour des anecdotes et des découvertes sur l’histoire et le patrimoine de Souillac. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

Entrée libre, pass sanitaire

Salle Saint-Martin Place Saint-Martin 46200 Souillac Souillac 46200 Lot Crédits : © Madame Fumat Gratuit

