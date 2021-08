Neyron Salle Saint-Exupery Ain, Neyron Conférence : les Sarrasinières à Neyron et les arêtes de poissons de Lyon Salle Saint-Exupery Neyron Catégories d’évènement: Ain

Conférence : les Sarrasinières à Neyron et les arêtes de poissons de Lyon Salle Saint-Exupery, 17 septembre 2021 19:00, Neyron. Journée du patrimoine 2021 Salle Saint-Exupery. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 19h00 Conférence : les Sarrasinières à Neyron et les arêtes de poissons de Lyon * De nouvelles fouilles archéologiques viennent d’être réalisées autour des deux sites de sarra-sinières de la commune de Neyron. Ces fouilles ont permis de définir l’origine des pierres utilisées pour la construction des sarrasinières, et de mieux préciser l’époque de la construction. Quelques outils et vestiges ont également été trouvés. Un lien entre les sarrasinières et les arêtes de poisson localisées à Lyon semble se faire jour. *

vendredi 17 septembre – 19h00 à 20h30

*

Entrée libre dans la mesure des capacités de la salle

