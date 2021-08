Saint-André-en-Royans Salle polyvalente Isère, Saint-André-en-Royans Visite guidée du village Salle polyvalente Saint-André-en-Royans Catégories d’évènement: Isère

Le village de Saint-André-en-Royans a gardé les traces archéologiques de son passé. Il a la particularité maintenant d’être groupé autour d’un château du XIIe siècle. L’église de la fin du XVIIe siècle possède un plafond protégé au titre des Monuments Historiques. Ce plafond, en bois peint et à caissons, est décoré en trompe-l’œil au-dessus du chœur. Il émane de celui-ci une symbolique particulière. Sur les murs, des décors en gypseries, des pilastres, des arcs et des niches témoignent d’une grande richesse passée. Cette église possédait une “litre”, bande funéraire seigneuriale, intérieure et extérieure. Seules subsistent au Nord, des traces de blasons sur la litre externe. Son clocher-mur, à trois arcades, est particulier pour la région. Un parcours ludique patrimonial souligne et joue avec les traces du passé historique encore bien visibles. Ce village, au passé mêlé de tout temps à l’histoire du Dauphiné (« Transport du Dauphiné au Royaume de France », Guerre de cent ans, Guerres de Religion), a été le fief de plusieurs familles illustres, les Comtes d’Albon, les Bérenger, les Bérenger-Sassenage, les Clermont, les Prunier de Saint-André et les de Lionne dont Hughes, grand ministre de Louis XIV.

