Exposition "Patrimoine naturel et bâti, Patrimoine pour tous" Salle polyvalente Porte-de-Savoie

Savoie

Exposition “Patrimoine naturel et bâti, Patrimoine pour tous” Salle polyvalente, 18 septembre 2021 14:00, Porte-de-Savoie. Journée du patrimoine 2021 Salle polyvalente. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition “Patrimoine naturel et bâti, Patrimoine pour tous” * Des contreforts des massifs des Bauges et de La Chartreuse aux sommets de la chaîne des Belledonne, en passant par la plaine céréalière et les pentes viticoles, cette exposition reviendra sur l’histoire de la formation de ses paysages, leurs évolutions au fil du temps et leur importance culturelle. Un patrimoine unique à (re)découvrir, partager et protéger. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Salle polyvalente place Saint-Blaise 73800 Francin, Porte-de-Savoie Porte-de-Savoie 73800 Francin Savoie

salle polyvalente

Crédits : @Françoise Vaisse Gratuit Mairie de Porte-de-Savoie

Salle polyvalente
Adresse place Saint-Blaise 73800 Francin, Porte-de-Savoie
Ville Porte-de-Savoie