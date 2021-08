Peyremale Salle polyvalente Gard, Peyremale Lecture “Récits cévenols” Salle polyvalente Peyremale Catégories d’évènement: Gard

Lecture "Récits cévenols" Salle polyvalente, 18 septembre 2021 17:30, Peyremale Gratuit Handicap moteur

Samedi 18 septembre, 17h30 Lecture “Récits cévenols” * Récits cévenols Le Mas du Diable, l’histoire tragi-comique d’une funeste escroquerie, dans les années 1770 à Cessous, hameau de la paroisse de Peyremale.

Des Cévennes à la Haute-Marne, les deux vies de Ernest Durand… ou comment le curé de Peyremale devint buraliste à Saint-Dizier.

Comment une Baronne de Moravie se maria au village… à Portes en 1852, quand l’industrie minière prenait possession du pays.

Et deux contes en occitan : Castanhas e castanhiers et Les braias de l’oncle cortet. *

samedi 18 septembre – 17h30 à 19h00

Salle polyvalente 30160 Peyremale

Récits cévenols. Lecture de récits, contes et nouvelles. Trois récits sur l’histoire cévenole et deux récits en occitan.

