Exposition Heudicourt d’Autrefois Salle Polyvalente “La Grange”, 18 septembre 2021 09:00, Heudicourt. Journée du patrimoine 2021 Salle Polyvalente “La Grange”. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition Heudicourt d’Autrefois * Exposition et film photographique retraçant l’histoire d’Heudicourt à travers les époques. Découvrez les muches, retournez à l’école, apprennez en plus sur la première guerre, l’industrie et les commerces du village. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Entrée libre

Salle Polyvalente “La Grange” rue Léon Récopé 80122 HEUDICOURT Heudicourt 80122 Somme Crédits : Ministère de la Culture Gratuit

